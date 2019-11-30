شكرا لقرائتكم مازيمبي ضد الزمالك .. موليكا يتقدم لبطل الكونغو فى الدقيقة 60... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم نادى مازيمبي الكونغولى بهدف نظيف على الزمالك فى الدقيقة 60 من ضربة رأسية موليكا

انتهى الشوط الاول من مباراة الزمالك الذى يحل ضيفا ثقيلا على فريق مازيمبي الكونغولي على ملعب مازمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي .

واحتسب الحكما لمالى مامادوا كيتا دقيقيتن مرا بسلام على مرمي الابيض دون خطورة.