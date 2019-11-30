شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولى يكرم محمد حمزة بعد تصدره التصنيف العالمى لسلاح الشيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الإتحاد الدولى للسلاح بتكريم لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش محمد حمزة لتصدره التصنيف العالمى لمنافسات الشيش ىف الكونجرس المنعقد فى لوزان بسويسرا . أعلن عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، منذ قليل عن فوز مصر بشرف تنظيم بطولة العالم للسلاح للكبار فى جميع الأسلحة 2021 بموافقة الأغلبية بـ 126 صوتاً فى كونجرس الاتحاد الدولى. Advertisements وبذلك تنظم مصر لأول مرة فى التاريخ بطولتى عالم للسلاح فى عام واحد، حيث كانت نجحت مسبقا فى الحصول على شرف تنظيم بطولة العالم للناشئين 2021 . ووجه عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى الدعم التى تقدمه الدولة للارتقاء بالرياضة المصرية فضلا عن اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب.

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