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جدة - عمرو شويل بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا



يلا شوت .. مشاهدة مباراة مازيمبي ضد الزمالك الأن فى دورى أبطال إفريقيا، يواجه الزمالك نظيره فريق مازيمبي الكونغولي في اللقاء الذي سيقام على ملعب مازمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدورى أبطال أفريقيا



الزمالك يدخل مباراة مازيمبي وهو بقوتة الضاربة بعد عودة الخماسي الذي غاب عن مباراة إنبي الأخيرة التونسي فرجاني ساسي وطارق حامد وعبد الله جمعة، أشرف بن شرقي ، يوسف أوباما، وقيد المغربي أوناجم، مع تواجد كل من شيكابالا ومصطفى فتحي بعد غيبا طويل والمشاركة في وقت قليل أمام نادي إنبي.

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يلا شوت .. مشاهدة مباراة مازيمبي ضد الزمالك الأن فى دورى أبطال إفريقيا



وتضم المجموعة الأولى كلا من الزمالك ومازيمبي و بريميرو دي اوجوستو زيسكو يونايتد الزامبي.

الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدورى أبطال أفريقيا



ويبحث الزمالك عن تحقيق أول فوز للفرق المصرية في التاريخ على مازيمبي على ملعبه بعدما فشل فرسان الكرة المصري الأهلي والإسماعيلي ومعهم الزمالك تحقيق ذلك الإنجاز.