شكرا لقرائتكم مازيمبي ضد الزمالك .. مابي مبوتو يتقدم بالهدف الثانى فى الدقيقة 66... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم نادى مازيمبي الكونغولى بهدف ثانى لمهاجمه مابي مبوتو فى الدقيقة 66 ، بعدما سجل موليكا هدف أول فى الدقيقة 60 من ضربة رأسية

انتهى الشوط الاول من مباراة الزمالك الذى يحل ضيفا ثقيلا على فريق مازيمبي الكونغولي على ملعب مازمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي .

واحتسب الحكما لمالى مامادوا كيتا دقيقيتن مرا بسلام على مرمي الابيض دون خطورة.