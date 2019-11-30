شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف شرط وليد أزارو للاستمرار في الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يحصل المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي على فرصة اللعب مع فريقه منذ تولى السويسري رينيه فايلر المسئولية الفنية، باستثناء بعض الدقائق الأخيرة وأخرها في مواجهة النجم الساحلي والتي تم الدفع فيها باللاعب خلال أحداث الشوط الثاني.

ويعتمد رينيه فايلر على النيجيري جونيور أجاي بشكل أساسي في مركز المهاجم الصريح، في الوقت الذي يتبادل الثنائي مروان محسن ووليد أزارو المشاركة حال غياب جونيور أجاي.

في الوقت الذي أبدى وليد أزارو رغبته في الرحيل عن النادي خلال الميركاتو الشتوى القادم على الرغم من وجود تمسك من الجهاز الفني بمهاجم أسود الأطلسي، إلا أن اللاعب يشترط المشاركة للاستمرار حتى نهاية الموسم، مطالباً الجهاز الفني والإدارة الحمراء بالسماح له بالرحيل خلال الميركاتو الشتوى القادم حال عدم وجود نيه للاستعانة به في الفترة المقبلة.

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