شكرا لقرائتكم فيرستابن يحقق أفضل زمن في التجربة الحرة الثالثة لسباق أبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول أفضل زمن يوم السبت، في التجربة الحرة الثالثة الأخيرة لسباق الجائزة الكبرى المقرر يوم الأحد في أبوظبي في ختام منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وحقق فيرستابن أسرع زمن للفة على مضمار "ياس مارينا" البالغ طوله 5554 متراً، مسجلاً دقيقة واحدة و566ر36 ثانية، ومتفوقا بفارق 074ر0 ثانية أمام البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، والذي حسم لقب بطولة العالم بالفعل ليكون اللقب السادس في مسيرته بفورمولا-1.

وجاء فالتيري بوتاس في المركز الثالث بفارق ضئيل خلف هاميلتون زميله بفريق مرسيدس، وذلك بعد أن حقق بوتاس أفضل زمن في كل من التجربتين الحرتين الأولى والثانية أمس الجمعة.

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وجاء ألكسندر ألبون سائق ريد بول في المركز الرابع وتلاه سيبستيان فيتيل وتشارلز لوكلير سائقا فيراري.

وأقيمت الجولة الثالثة من التجارب الحرة وسط درجات حرارة بلغت 38 درجة مئوية، ويُتوقع درجات حرارة أقل خلال التجارب الرسمية التأهيلية التي تقام في وقت لاحق اليوم لحسم مراكز انطلاق السائقين في السباق.

وكان هاميلتون قد حسم بالفعل لقب بطولة العالم لفئة السائقين كما حسم مرسيدس لقب فئة الصانعين.