شكرا لقرائتكم جيسوس: صنعت الهلال.. وهو الأوفر حظاً للفوز بالمونديال بعد ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر جورجي جيسوس، مدرب فلامنغو البرازيلي، أنه من قام بصناعة فريق الهلال الذي فاز مؤخرا بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا الياباني، ووضع الهلال كمرشح ثانٍ خلف ليفربول للفوز بكأس العالم للأندية.

وقال المدرب السابق للهلال في تصريحات صحافية تناقلتها وسائل الإعلام البرازيلية، يوم الجمعة: أنا من كونت الفريق الحالي في الهلال، إنه من عملي.

تصريحات المدرب البرتغالي في موقع "zerozero"

وتحدث المدرب البرتغالي عن إمكانية مقابلة الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية الشهر المقبل، في حال تجاوز الهلال نظيره الترجي التونسي، موضحا: أعتقد أن الهلال بإمكانه الوصول إلى نصف النهائي، وسيكون تحديا صعبا بالنسبة لي.

وأضاف: بالنسبة لي الأوفر حظا للفوز بمونديال الأندية هو ليفربول ومن بعده الهلال ثم فلامنغو، وأتوقع أن يلعب النادي الإنجليزي معنا أو مع الهلال في المباراة النهائية.