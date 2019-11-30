شكرا لقرائتكم غوارديولا يربط استمراره مع سيتي بـ"النتائج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الإسباني، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي يوم الجمعة إنه منفتح لفكرة تمديد التعاقد مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما وقع العام الماضي على عقد جديد يمتد حتى 2021.

ورداً على سؤال حول البقاء لفترة أطول نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عن غوارديولا قوله "نعم أنا منفتح للفكرة، الأمر لا يتعلق بمدى رغبة النادي أو لا. بالنسبة لي أريد رؤية اللاعبين ورد فعل اللاعبين وكل شيء.

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وأضاف: الأمر ليس ببساطة أني أريد التمديد. أريد متابعة النادي وأريد متابعة اللاعبين وأريد متابعة كيف يمكننا مواصلة العمل معاً، وهذا هو أهم شيء بعد البقاء معاً لمدة خمس سنوات. يجب أن يشعر المرء بأنه يمكن أن نفعل الأمر معاً ونستمتع بالعمل معاً.

وأكدت "بي.بي"سي" عدم وجود مفاوضات جديدة لتمديد التعاقد بينما قال غوارديولا: أنا أشعر براحة كبيرة في العمل مع النادي.

وأضاف المدرب الذي قاد سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وكأس الرابطة مرتين منذ تعيينه في 2016: عندما تستمر لخمس سنوات في مكان فذلك يعتمد على النتائج. سنرى ما سيحدث هذا الموسم والموسم المقبل.