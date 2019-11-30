شكرا لقرائتكم رويز يشيد بميدان الدرعية قبل النزال التاريخي أمام جوشوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد الأميركي - المكسيكي، أندي رويز، بالميدان المستضيف لـ"نزال الكثبان" بينه وبين البريطاني أنتوني جوشوا في ميدان الدرعية، متعجباً من القدرة على إنهائه في شهر ونصف.

وسيتواجه الطرفان في السابع من ديسمبر المقبل في الدرعية تحت شعار "نزال الكثبان" ضمن موسم الدرعية، في إعادة لمواجهتهما السابقة في نيويورك في ماديسون سكوير، والتي تعرض فيها البريطاني لخسارته الأولى في ملاكمة المحترفين.

وكان حساب الهيئة العامة للرياضة نشر تعليق رويز على المنشآت والذي قال بدوره: أنا مندهش من كيفية بناء هذا الميدان العملاق خلال شهر ونصف فقط.

ووصل الطرفان إلى الدرعية منذ يومين استعداداً للنزال العالمي والذي سيتحدد على إثره بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.