- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رويز يشيد بميدان الدرعية قبل النزال التاريخي أمام جوشوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد الأميركي - المكسيكي، أندي رويز، بالميدان المستضيف لـ"نزال الكثبان" بينه وبين البريطاني أنتوني جوشوا في ميدان الدرعية، متعجباً من القدرة على إنهائه في شهر ونصف.
وسيتواجه الطرفان في السابع من ديسمبر المقبل في الدرعية تحت شعار "نزال الكثبان" ضمن موسم الدرعية، في إعادة لمواجهتهما السابقة في نيويورك في ماديسون سكوير، والتي تعرض فيها البريطاني لخسارته الأولى في ملاكمة المحترفين.
وكان حساب الهيئة العامة للرياضة نشر تعليق رويز على المنشآت والذي قال بدوره: أنا مندهش من كيفية بناء هذا الميدان العملاق خلال شهر ونصف فقط.
ووصل الطرفان إلى الدرعية منذ يومين استعداداً للنزال العالمي والذي سيتحدد على إثره بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.
كانت هذه تفاصيل خبر رويز يشيد بميدان الدرعية قبل النزال التاريخي أمام جوشوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.