ريال يتصدر بثلاث نقاط وينتظر قمة برشلونة وأتلتيكو









اسماء السيد - انتزع ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه الصعب السبت على مضيفه ألافيس 2-1 ضمن المرحلة الرابعة عشرة، ليخلق فارق ثلاث نقاط عن برشلونة عشية قمته المنتظرة ضد القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو.

ودخل ريال المباراة وهو في المركز الثاني (28 نقطة) تساويا مع برشلونة المتصدر وبطل الموسمين الماضيين. وبفضل فوزه التاسع هذا الموسم، رفع ريال رصيده الى 31 نقطة وتقدم الى المركز الأول، في انتظار اللقاء المرتقب في العاصمة غدا بين أتلتيكو مدريد الرابع وضيفه برشلونة.

وحقق ريال بإشراف مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، فوزه الرابع في آخر خمس مباريات في الليغا. وحمل الفوز بهدفي سيرخيو راموس (52) وداني كرفاخال (69)، مقابل هدف لوكاس بيريز (65 من ركلة جزاء)، طعم الثأر لريال الذي خسر صفر-1 في الموسم الماضي بضيافة ألافيس.

وأجرى زيدان أربعة تبديلات عن التشكيلة الأساسية التي تعادل بها مع ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 2-2 الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، فدفع بالحارس الفرنسي ألفونس أريولا بدلا من البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو بدلا من الفرنسي رافايل فاران، والكرواتي لوكا مودريتش بدلا من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، والويلزي غاريث بايل بدلا من البلجيكي إدين هازار المصاب.

وكانت هذه المشاركة الأولى لبايل كأساسي منذ الفوز على غرناطة (4-2) في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وعلى رغم استحواذهم شبه المطلق في الشوط الأول، فشل لاعبو ريال في هز شباك مضيفهم الذي دخل المباراة وقد تلقى مرماه هدفين فقط في سبع مباريات في الليغا على أرضه هذا الموسم.

وشهدت الدقيقة السابعة مشادة بين لاعبي الفريقين، بعد سقوط لاعب ألافيس أليكس فيدال داخل منطقة ريال مع تقدم ميليتاو لقطع الكرة. وبينما طالب لاعبو المضيف بركلة جزاء، رد حكم المباراة غييرمو كوادرا فرنانديز برفع البطاقة الصفراء في وجه اللاعب بذريعة تعمده السقوط.

وكانت أخطر فرص الشوط رأسية لبايل من داخل المنطقة، أبعدها القائم الأيمن لمرمى حارس ألافيس فرناندو باتشيكو بعدما ارتطمت بجسد المدافع تشيمو نافارو (10).

وهدد لاعبو النادي الملكي مرمى ألافيس أكثر من مرة، منها في الدقيقة 18 بعد تقدم هجومي انتهى بتمريرة كرفاخال الى إيسكو المتفلت من الرقابة الدفاعية داخل المنطقة، لكنه سدد الكرة عالية عن المرمى.

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وفشل إيسكو في التعويض في الدقيقة 30، لكن هذه المرة لأن باتشيكو تمكن من أن يوقف على دفعتين، تسديدته القوية من على حافة المنطقة.

وواصل ريال الضغط عبر تسديدة يسارية قوية للفرنسي كريم بنزيمة مرت بجانب القائم الأيمن (35)، تلتها بعد دقيقتين تسديدة قوية من البرازيلي كاسيميرو من خارج المنطقة أبعدها حارس ألافيس ببراعة الى ركنية.

- راموس يسجّل... ويتسبب بركلة جزاء -

ودخل اللاعبون الشوط الثاني تحت أمطار غزيرة ابتسمت لريال، مع تمكن راموس من افتتاح التسجيل بعدما لامس برأسه كرة من ركلة حرة نفذها الألماني طوني كروس، وحوّلها الى يمين باتشيكو الذي لم يحرك ساكنا (52).

وهو الهدف الثالث لقائد الفريق وقلب دفاعه المخضرم هذا الموسم في الليغا، والسادس في مختلف المسابقات.

لكن راموس ألغى بنفسه مفعول هدفه، اذ تسبب بعد دقائق بركلة جزاء عندما وجه ضربة بالكوع الى وجه لاعب ألافيس خوسيلو، ما دفع الحكم لاحتساب ركلة جزاء نفذها لوكاس بيريز بنجاح على يسار أريولا الذي ارتمى الى الجهة المعاكسة (65).

وتلقى راموس بطاقة صفراء بسبب الخطأ القاسي الذي ارتكبه.

لكن ريال لم ينتظر طويلا لمعاودة التقدم، وهذه المرة عبر مدافع آخر هو الظهير كرفاخال الذي تابع من مسافة قريبة، كرة تهيأت أمامه بعد رأسية لإيسكو أبعدها حارس ألافيس بجسده وارتدت من القائم (69).

وضغط ألافيس في الدقائق الأخيرة وحصل على ركلات ركنية متتالية، هدد من خلالها مرمى أريولا مرتين، بداية عبر تسديدة لبيريز من مسافة قريبة أبعدت بتدخل دفاعي، وبعدها بثوان عبر رأسية البديل مانو غارسيا من مسافة قريبة أيضا، أوقفها الحارس الفرنسي على دفعتين (89).

ملخص مباراة ريال مدريد وألافيس: