كأس أوروبا 2020: طرح مليون تذكرة للبيع في ديسمبر









اسماء السيد - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السبت أنه سيطرح مليون تذكرة للبيع في كانون الأول/ديسمبر لمشجعي المنتخبات العشرين التي تأهلت الى نهائيات كأس أوروبا 2020 في ظل الإقبال المرتفع عليها.

وأشار فيليب مارغراف مدير التسويق في ويفا خلال مؤتمر صحافي في بوخارست قبل ساعات من حفل سحب قرعة البطولة، الى أن الدفعة الأولى من التذاكر التي طرحت في الصيف الماضي لقيت إقبالا "عاليا وصل الى أكثر من 19 مليون" طلب، في حين أن ما طرح للبيع كان فقط 1,5 مليون بطاقة من أصل ثلاثة ملايين بطاقة مقرر بيعها.

وتابع مارغراف "يظهر ذلك مدى تقدير المشجعين لنظام البطولة الجديد (...) سنطرح الأربعاء مليون بطاقة اضافية للمنتخبات العشرين التي تأهلت"، مشيرا الى أن فترة الشراء ستستمر حتى 18 كاون الأول/ديسمبر.

وبين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو، تستضيف 12 مدينة أوروبية في 12 بلدا مختلفا نسخة كأس أوروبا 2020 احتفالا بالذكرى الستين للبطولة.

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ويسجل السعر الأدنى للتذاكر للمباريات التي ستقام في مدينة باكو عاصمة أذربيجان (30 يورو) وبوخارست (رومانيا) وبودابست (المجر)، في مقابل 50 يورو لتذاكر المباريات التي تقام في بقية المدن.

الى ذلك، طمأن المسؤول في الاتحاد القاري مارتن كيلير إزاء مخاوف المشجعين لجهة صعوبات السفر والتأشيرات لدول مثل روسيا وأذربيجان، مؤكدا أنه "في روسيا، سنعتمد النظام ذاته الذي اعتمد في كأس العالم (2018")، وهو إصدار تأشيرة للمشجعين الذين يحملون تذاكر للمباراة.

وأوضح ان المفاوضات لا تزال جارية مع سلطات أذربيجان.

وأبدى المسؤولون في الاتحاد الاوروبي عدم قلقهم حيال احتمال حصول حوادث ذات طابع عنصري في رومانيا خلال البطولة.

وقال نائب الأمين للويفا جيورجيو ماركيتي "من خلال خبرتنا، لا تزال كأس أوروبا حدثا يحتفى به، لذا نحن واثقون أن هذا الأمر سيطغى على الأمور الغبية التي لا نرغب في أن نراها".