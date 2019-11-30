شالكه يتشارك صدارة الدوري الألماني مؤقتا مع مونشنغلادباخ









اسماء السيد - لحق شالكه ببوروسيا مونشنغلادباخ إلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ضيفه أونيون برلين 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة.

وسجل البلجيكي بينيتو رامان (23) وسوات سردار (86) هدفي شالكه، والدنماركي ماركوس اينغفارتسين (36 من ركلة جزاء) هدف أونيون.

ورفع شالكه رصيده إلى 25 نقطة بفارق الأهداف خلف بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يخوض الأحد مباراة قوية أمام فرايبورغ، بعدما كان سقط بشكل مفاجئ في المرحلة الماضية أمام أونيون بالذات صفر-2.

وتجمد رصيد أونيون برلين الوافد حديثا إلى دوري الأضواء عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكانت الفرصة الأولى لـ"الأزرق الملكي" الغائب عن منصة التتويج منذ عام 1958 عندما فاز بلقبه السابع، مع انتصاف الشوط الأول، عندما حوّل الصربي ماتييا ناستاسيتش تمريرة زميله باستيان أوكزيبكا برأسه من نقطة الجزاء، لكن الحارس البولندي رافال جيكييفيتش أبعدها بنجاح.

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ولم ينتظر رامان أكثر من ثوان معدودة ليفتتح التسجيل من تسديدة صاروخية "على الطائر" بيسراه من حدود منطقة الجزاء، مستثمراً تمريرة من رأس زميله التركي اوزان كاباك (23).

وحصل الضيوف على ركلة جزاء عندما تعرض روبرت أندريخ للعرقلة داخل المنطقة من ناستاسيتش، فانبرى لها اينغفارتسين بنجاح مدركا التعادل (36).

وكاد رامان يكرر سيناريو الهدف الأول في اخر لحظات الشوط الأول، لكن تسديدته اليسارية ارتدت من الحارس جيكييفيتش وتهيأت أمام باستيا أوكزيبكا أمام المرمى فسددها من زاوية صعبة بعيدا عن الخشبات الثلاث (54+3).

ولاحت فرصة تسجيل الهدف الثاني أمام المغربي أمين حارث لكنه تباطأ بالتسديد من على مشارف المنطقة، لتجد الحارس في وجهها (65).

وعاد المغربي ليضرب من جديد ويساهم في فوز فريقه بعد تمريرة حاسمة لسرادار الذي لم يتوان عن ايداعها في الشباك (86)، مانحا فريقه الصدارة.

ملخص المباراة: