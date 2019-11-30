OUstota free| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي Yalla shoot Zamalek اون لاين الزمالك بث مباشر دوري...

بث مباشر الزمالك يلا شوت كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي كورة اون لاين Yalla shoot سيكون الزمالك في مواجهة قوية أمام فريق مازيمبي الكونغولي في اللقاء الذي سيقام على ملعب مازمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ويبحث الزمالك عن تحقيق انتصار مقنع لجماهيره بشكل كبير للغاية، خاصة أن الفريق يتعرض لانتقادات كبيرة بسبب نتائجه المتذبذبة خلال الفترة الأخيرة.

بث مباشر الزمالك ومازيمبي

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر يلا شوت كورة اون لاين ستار الزمالك بث مباشر اليوم 30-11-2019 في دورى أبطال أفريقيا، وتعرض الزمالك لهزيمة مفاجئة خلال مباراته الأخيره أمام إنبي بهدفين مقابل هدف، وواجه الفريق للعديد من الانتقادات بسبب الأداء والمستوى الذي ظهر عليه الفريق خلال المباراة، خاصة أنه فقد ثلاثة نقاط هامة للغاية في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري.

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مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم 30-11-2019 في دورى أبطال أفريقيا، وتضم المجموعة الثانية كل من الزمالك، ومازيمبي، زيسكو، بريميرو دي أوجوستو، وبالتالي ستكون المجموعة صعبة للغاية، حيث من المنتظر أن يتم حسم بطاقاتي التأهل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.