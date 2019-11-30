Yalla beIN: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي Kora live الاسطورة بث مباشر الزمالك ضد مازيمبي اونلاين...

بث مباشر الزمالك ومازيمبي يلا شوت لايف كورة KORALIVE، مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلاً على نظيره مازيمبي الكونجولي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي

حرصًا على مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة الزمالك ومازيمبي، في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة مساءًا بتوقيت جرينتش.

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ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومازيمبي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق علي محمد علي، في قمة منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة الأفريقية وخاصة المصرية.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة الزمالك ومازيمبي للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE