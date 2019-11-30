شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيكون قراء سوبر كورة، على موعد مع تغطية خاصة لمباراة ليفربول وبرايتون، في الخامسة عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون، من هنا..

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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، متفوقاً بفارق ثماني نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برايتون المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.

ويقدم سوبر كورة، بث مباشر لمباراة ليفربول وبرايتون المقرر أن تشهد تواجد النجم المصري محمد صلاح ليدخل اختبارا جديداً مع ليفربول الذي يستضيف برايتون بملعب "أنفيلد"، ويمتلك الفرعون المصري سجلاً رائعاً خلال المواجهات التي جمعته مع برايتون.

ويعتبر برايتون أحد الضحايا المفضلين لمحمد صلاح، حيث سجل الفرعون المصري 3 أهداف وصنع هدفين فى 4 مباريات خاضها مع ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي.