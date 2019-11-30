شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للسلاح يكرم محمد حمزة متصدر التصنيف العالمى للشيش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الاتحاد الدولى للسلاح لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش محمد حمزة لتصدره التصنيف العالمى لمنافسات الشيش ىف الكونجرس المنعقد فى لوزان بسويسرا . أعلن عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، منذ قليل، فوز مصر بشرف تنظيم بطولة العالم للسلاح للكبار فى جميع الأسلحة 2021 بموافقة الأغلبية بـ 126 صوتاً فى كونجرس الاتحاد الدولى. وبذلك تنظم مصر لأول مرة فى التاريخ بطولتى عالم للسلاح فى عام واحد، حيث كانت نجحت مسبقا فى الحصول على شرف تنظيم بطولة العالم للناشئين 2021 . Advertisements ووجه عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى الدعم التى تقدمه الدولة للارتقاء بالرياضة المصرية فضلا عن اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب.

تكريم محمد حمزة





تكريم محمد حمزة

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