شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. تفاصيل إصابة معلول.. موقف تريزيجيه من المشاركة أمام مان يونايتد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

مصر تفوز بحق تنظيم بطولة العالم للسلاح 2021

أعلن عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح عن فوز مصر بشرف تنظيم بطولة العالم للسلاح للكبار فى جميع الاسلحة 2021 بموافقة الأغلبية بـ 126 صوت فى كونجرس الإتحاد الدولى . Advertisements

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر سيجري اليوم السبت أشعة على العضلة الضامة للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها في مباراة النجم الساحلي التونسي أمس.

تعرف على عقوبات لاعبى الأهلى بعد الخسارة أمام النجم الساحلى

بعد الخسارة من النجم الساحلي يطبق جهاز الكرة بالأهلي لائحة الخصومات على لاعبيه، وذلك بعد المواجهة التي أقيمت مساء أمس باستاد رادس، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا للمجموعة الثانية التى تضم أيضاً كلاً من الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وصل فريق هيينجين سبورت الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا إلى العاصمة القطرية "الدوحة" للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل.