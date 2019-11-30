نشرة أخبار سوبر كورة.. تفاصيل إصابة معلول.. موقف تريزيجيه من المشاركة أمام مان يونايتد

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أكد الجهاز الطبي للأهلي أن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر سيجري اليوم السبت أشعة على العضلة الضامة للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها في مباراة النجم الساحلي التونسي أمس.
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