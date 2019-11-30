فيديو.. موبوتو يضيف الهدف الثانى لمازيمبى فى شباك الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز موبوتو لاعب مازيمبى الكونغولى الهدف الثانى لفريقه أمام الزمالك بالدقيقة 65 في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، بالجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا. وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة. خط الوسط: حازم إمام وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أوناجم وأشرف بن شرقى. Advertisements خط الهجوم: مصطفى محمد. ويتواجد الزمالك رفقة مازيمبى الكونغولى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى. جاء تشكيل مازيمبى كالتالي: جاء تشكيل مازيمبى كالتالي: حراسة المرمى: سيلفان جبوهو. خط الدفاع: وونلو كوليبالي وشونجو كابسو وكيفين ومونديكو و دجو عصاما مبيكو. خط الوسط: كريستيان كوامي كوفي و جلودي ليكونزا و إسحاق تشيبانجو و تشيكو اوشيندي. خط الهجوم: جاكيسون موليكا و مابي مبوتو.

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