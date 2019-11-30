شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة معلول بتمزق فى الضامة ويغيب عن الأهلى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التي أجراها علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، إصابته بتمزق فى العضلة الضامة من الدرجة الأولي وهى الإصابة التى تحتاج لفترة علاج من 10 أيام لأسبوعين.

وغادر على معلول مباراة الأهلي والنجم الساحلي بداعي الإصابة قبل أن يجري اللاعب أشعة فور عودته للقاهرة للاطمئنان على اصابته، ووصلت بعثة الأهلى للقاهرة قادمة من تونس فى تمام الثامنة صباحاً على متن طائرة خاصة، عقب مواجهة النجم الساحلى التى أقيمت مساء أمس باستاد رادس، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا للمجموعة الثانية التى تضم أيضاً كلاً من الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى.

وخسر الأهلى من النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، وبذلك يحتل الاهلى المركز الرابع فى المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلى والهلال السودانى قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوى المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يسقط فيها الاهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعد 7 انتصارات رائعة محلياً وأفريقياً

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