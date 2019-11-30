شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. مازيمبى 1 الزمالك 0.. موليكا يخطف التقدم لأصحاب الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من عمر لقاء الزمالك ومازيمبى الكونغولى، بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف أحرزه موليكا، ليمنح التقدم لبطل الكونغو فى المباراة المقامة حالياً على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

تشكيل الفريقان

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، حازم إمام وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أوناجم وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فيما دخل مازيمبى المواجهة بتشكيل يضم كلاً من:"سيلفان جبوهو فى حراسة المرمى، وونلو كوليبالي وشونجو كابسو وكيفين ومونديكو و دجو عصاما مبيكو فى خط الدفاع، كريستيان كوامي كوفي وجلودي ليكونزا وإسحاق تشيبانجو وتشيكو اوشيندي فى خط الوسط، جاكيسون موليكا ومابي مبوتو فى خط الهجوم".

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الشوط الأول

دخل الزمالك، المباراة، مستحوذاً على أحداث اللقاء وتحضير بتمريرات عديدة فى منتصف الملعب وفى الدقيقة 5 مرر بن شرقى كرة خطيرة إلى مصطفى محمد ولكن أطلق الحكم صافرته متحسباً تسلل على الزمالك، وفى الدقيقة 12 احتسب الحكم، ركلة حرة لمازيمبي في الجانب الأيسر بجوار الراية الركنية، نفذها مبوتو عرضية مقوسة إلى داخل منطقة جزاء الزمالك لكن شتتها دفاع الأبيض ومرت بعيدًا عن منطقة الخطورة.

وخرج محمود حمدى الونش مدافع الزمالك مصابا فى الدقيقة 21 ليشارك بدلا منه محمد عبد الغنى فى تغيير أول للفريق الأبيض وفى الدقيقة 26 مرر ساسى كرة رائعة إلى أوناجم الذى حاول أن يلعب كرة عرضية ولكن تدخل دفاع مازيمبى لتتحول إلى ركنية نفذها زيزو وأبعدها الدفاع الكونغولى لتصل إلى فرجانى ساسى الذى سددها لتصطدم بدفاع مازيمبى ومرت بعيدا عن مناطق الخطورة.

واستمرت الهجمات المتبادلة بين الفريقان وتوقف اللعب فى الدقيقة 37 لإصابة أحمد زيزو وانطلاقة لفريق مازيمبي عن طريق تشيبونجو وتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن عواد في المكان المناسب وتصدى لها بنجاح ثم فرصة أخرى خطيرة نتيجة توغل "مبوتو" فى منطقة جزاء الأبيض فى الدقيقة 40 ليسدد كرة أرضية نجح عواد فى التصدى لها مجددا وفى الدقيقة 42 احتسب الحكم، ركلة حرة للزمالك على حدود منطقة الجزاء لينفذها عبد الله جمعة مقوسة لكن مرت بغرابة من أمام ساسي ومصطفى محمد وانتهت إلى ضربة مرمى للفريق الكونغولى ثم حاول مازيمبى مجددا من تسديدة لموليكا نجح عواد فى التصدى لها.

الشوط الثانى

فى الدقيقة 47، كاد أوشيندي لاعب مازيمبى الكونغولى أن يخطف الهدف الأول لفريقه من ضربة رأسية ولكن اصطدمت الكرة بالعارضة ومرت إلى خارج الملعب وفى الدقيقة 49 انطلق المغربى أشرف بن شرقي ليمرر كرة رائعة وصلت إلى محمد أوناجم داخل منطقة جزاء مازيمبى لكن تسديدته جاءت غير متقنة مرت أعلى المرمى.

ودفع الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بثانى تغييراته بنزول محمد حسن على حساب حازم إمام فى الدقيقة 56 لمحاولة إعادة السيطرة على وسط الملعب بعد استحواذ مازيمبى الذى دفع بأولى تغييراته لزيادة الفاعلية الهجومية حيث شارك كابونجو والذى استقبل كرة عرضية خطيرة لفريقه موجهاً ضربة رأسية تجاه مرمى الزمالك لكنها افتقدت الدقة ومرت أعلى المرمى ثم نجح مازيمبى فى تسجيل الهدف الأول عن طريق موليكا فى الدقيقة 60.