شكرا لقرائتكم خبر عن المصري بالأبيض والأخضر ونواذيبو بالبرتقالى فى مباراة الفريقين بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل الاجتماع الفني لمباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتى تجمع بين المصري ومضيفه فريق نواذيبو بطل موريتانيا وهى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غداً الأحد على ستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.



وترأس الاجتماع مراقب المباراة الجامبي مارتن جوميز بحضور منسق عام المباراة المغربي عماد الفاحوس والسنغالي فالا نداي الذى سيقوم بمهام مراقب الحكام وكذلك طاقم التحكيم الدولي المالي بقيادة حكم الساحة بوبو تراوري ومعه مساعد الحكم الأول بابا يومبليبا ومساعد الحكم الثاني نوهوم بامبا، بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الله سيسوكو، فيما مثل المصري فى الاجتماع ياسر عزت مدرب المصرى، ومحمود جابر إدارى الفريق والدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق، وإبراهيم غانم مسئول المهمات، بينما مثل نادى نواذيبو وفداً بقيادة جدو أحمد بنان المدير التنفيذي للنادي.



وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة باقامة المباراة ومن أهمها طاقمي الملابس التي سيرتديها الفريقين ، حيث سيخوض المصري المباراة بالقميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء ويرتدي حارسه اللون الأزرق الكامل في الوقت الذي سيرتدي فيه فريق نواذيبو الطاقم البرتقالى الكامل ويرتدي حارسه الطاقم الأصفر الكامل ، ويرتدي طاقم التحكيم المالي اللون الأسود.