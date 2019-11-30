مازيمبى يسجل الهدف الأول فى مرمى الزمالك بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز مازيمبى الهدف الأول فى مرمى الزمالك فى المباراة التى تجمعهما على ملعب الأخير فى الجولة الأولى بدورى أبطال أفريقيا. وبدأ الزمالك مباراة مازيمبى بتشكيل يضم كلا من: محمد عواد فى حراسة المرمى، عبد الله جمعة - محمود حمدى الونش - محمود علاء - وحمدى النقاز فى خط الدفاع، فرجانى ساسى - حازم إمام - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى فى خط الوسط، ومصطفى محمد فى خط الهجوم. Advertisements ويجلس على دكة البدلاء: محمد أبو جبل - مصطفي فتحي -شيكابالا - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - عمر السعيد - محمد حسن فيما خرج طارق حامد من القائمة لعدم الجاهزية وكذلك أوباما.

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