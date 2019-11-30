الزمالك ومازيمبى.. محمد عواد ينقذ الأبيض من قذيفة شيبونجو.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك لتسديدة خطيرة من شيبونجو لاعب مازيمبى الكونغولى فى الدقيقة 39 في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، بالجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة. خط الوسط: حازم إمام وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أوناجم وأشرف بن شرقى. خط الهجوم: مصطفى محمد. Advertisements ويتواجد الزمالك رفقة مازيمبى الكونغولى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى. جاء تشكيل مازيمبى كالتالي: جاء تشكيل مازيمبى كالتالي: حراسة المرمى: سيلفان جبوهو. خط الدفاع: وونلو كوليبالي وشونجو كابسو وكيفين ومونديكو و دجو عصاما مبيكو. خط الوسط: كريستيان كوامي كوفي و جلودي ليكونزا و إسحاق تشيبانجو و تشيكو اوشيندي. خط الهجوم: جاكيسون موليكا و مابي مبوتو.

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