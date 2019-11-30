شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حجم إصابة "الونش" أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز الزمالك أن إصابة محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأبيض، عبارة عن شد فى العضلة الخلفية ما أدى إلى استبداله فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة المقامة بينهما حالياً، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وخرج الونش مصابا فى الدقيقة 21 من عمر المباراة بسبب تلك الإصابة، وشارك محمد عبد الغنى بدلا منه فى اللقاء المقام حاليا على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي.

ويتواجد الزمالك ومازيمبى الكونغولى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.