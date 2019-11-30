شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن حلمى طولان "قاهر الكبار" فى عيد ميلاده الـ70 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل حلمى طولان ، المدير الفنى لإنبى ونجم الزمالك الأسبق، اليوم بعيد ميلاده الـ70 لاسيما أنه من مواليد 30 نوفمبر 1949.

وبهذه المناسبة نستعرض أهم المعلومات عن حلمى طولان صاحب التاريخ الطويل مع القلعة البيضاء..

1_ لعب حلمى طولان لنادى الزمالك فى الفترة من 1972 حتى 1979.

2_ حصد طولان مع الزمالك ثلاث بطولات فقط فى مسيرته كلاعب، حيث توج بالدورى الممتاز، ولقبين كأس مصر.

3- فى الإدارة الفنية للمنتخبات، درب طولان منتخب مصر الأولمبى والشباب دون 17 و19 عاما.

4- على صعيد الأندية، بدأ حلمى طولان تولى الإدارة الفنية للزمالك فى مباراة واحدة موسم 1999-2000، وكانت أمام القناة.

5_ تولى حلمى طولان الإدارة الفنية خلفا لمحمود أبو رجيلة بعد تراجع نتائج الفريق وكانت أمام القناة وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 4-1، وشهدت المباراة خمس ركلات جزاء.

6_احتسب للزمالك أربع ركلات سجل منها ثلاثة، وواحدة للقناة، وخرجت عصام بهيج المدير الفنى للقناة ليؤكد أن الركلات جميعها صحيح، وكان يدير المباراة جمال الغندور.

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7- بعد ذلك تعاقد الزمالك مع الألماني أوتوفيستر، وحل طولان معه مدربا عاما.

8- ونجح طولان فى مساعدة أوتو فيستر منذ يوليو 1999 وحتى أبريل 2002 في تحقيق العديد من البطولات .

9- اللقب الأول الذى حصده كان الدورى الممتاز موسم 2000-2001 بعد تصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن الأهلي الوصيف.

10- تبعه الفوز بكأس السوبر المصري على غزل المحلة في 2001 بهدفين لهدف سجلهما حازم إمام وتعادل محمد محروس العتراوي، وخطف حسام حسن الهدف القاتل في الدقيقة 117 من المباراة التى ذهبت للوقت الإضافى.

11- ونال بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس موسم 2000 بعد فوزه على كانون ياويندي في المباراة النهائية بنتيجة 4-3 بمجموع اللقاءين، الذهاب فاز الزمالك 4-1 بأقدام حسام عبد المنعم وطارق السعيد وعبد الحميد بسيوني وعبد اللطيف الدوماني، وفي العودة خسر بهدفين ، البطولة هي التى أهلت الزمالك لكأس العالم للأندية كأول فريق مصرى يتأهل لهذه المنافسة، ولكن تم الإلغاء بسبب أزمة الرعاة.

12_ وفى 7 يوليو 2013 تولى حلمى طولان منصب المدير الفني لنادي الزمالك خلفاً للمدرب البرازيلي جورفان فييرا، نجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ خمسة سنوات، ثم رحل فى 21 يناير 2014.

13_ تولى تدريب أندية حرس الحدود والمصرية للاتصالات والنادي المصري والشرطة و طلائع الجيش وحالياً انبى .

14_ إبان قيادته لحرس الحدود نجح فى الفوز على الزمالك بخماسية دون رد فى المباراة الشهيرة موسم 2005-2006

15_ أخر مواجهة جمعته بالزمالك كانت منذ أيام ونجح فى قيادة انبى للفوز على الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف ، كما قاد الاتحاد السكندرى الموسم الماضى للفوز على الاهلى برباعية مقابل ثلاثة .