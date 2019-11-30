شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ومازيمبى.. تعادل سلبى "قائم" فى أول 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من عمر لقاء الزمالك ومازيمبى الكونغولى بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، يتواجد الفريقان فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، حازم إمام وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أوناجم وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

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فيما دخل مازيمبى المواجهة بتشكيل يضم كلاً من:"سيلفان جبوهو فى حراسة المرمى، وونلو كوليبالي وشونجو كابسو وكيفين ومونديكو و دجو عصاما مبيكو فى خط الدفاع، كريستيان كوامي كوفي وجلودي ليكونزا وإسحاق تشيبانجو وتشيكو اوشيندي فى خط الوسط، جاكيسون موليكا ومابي مبوتو فى خط الهجوم".

دخل الزمالك المباراة مستحوذاً على أحداث اللقاء وتمريرات عديدة فى منتصف الملعب وفى الدقيقة 5 مرر بن شرقى كرة خطيرة إلى مصطفى محمد ولكن أطلق الحكم صافرته محتسباً تسللا على الزمالك، وفى الدقيقة 12 احتسب الحكم ركلة حرة لمازيمبي فى الجانب الأيسر بجوار الراية الركنية، نفذها مبوتو عرضية مقوسة إلى داخل منطقة جزاء الزمالك لكن شتتها دفاع الأبيض ومرت بعيدًا عن منطقة الخطورة.

وخرج محمود حمدى الونش مدافع الزمالك مصابا فى الدقيقة 21 ليشارك بدلا منه محمد عبد الغنى فى تغيير أول للفريق الأبيض وفى الدقيقة 26 مرر ساسى كرة رائعة إلى أوناجم الذى حاول أن يلعب كرة عرضية ولكن تدخل دفاع مازيمبى لتتحول إلى ركنية نفذها زيزو وأبعدها الدفاع الكونغولى لتصل إلى فرجانى ساسى الذى سددها لتصطدم بدفاع مازيمبى ومرت بعيدا عن مناطق الخطورة.