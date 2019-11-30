محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
سقط مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي في فخ التعادل مع نيوكاسل يونايتد بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك" مساء اليوم السبت، في افتتاح مباريات الجولة الـ14 للدوري الإنجليزي الممتاز.
رحيم سترلينج سجل أولا لمانشستر سيتي في الدقيقة 22 قبل أن يتعادل جيترو ويليامز في الدقيقة 25، وتقدم كيفين دي بروين لمانشستر سيتي في الدقيقة 82 قبل أن يقتل جونجو شيلفي المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 88.
رصيد مانشستر سيتي أصبح 29 نقطة في المركز الثاني بشكل مؤقت فيما أصبح رصيد نيوكاسل 16 نقطة في المركز الـ12.
وقد يتسع الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 11 نقطة حال تحقيق الريدز للفوز على برايتون في اللقاء المقرر له في الخامسة مساءً.
وبدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من: تشكيل مانشستر سيتي: إديرسون، كايل والكر، جون ستونز، فيرناندينيو، بينجامين ميندي، إلكاي جوندوجان، ديفيد سيلفا، رياض محرز، كيفن دي بروين، رحيم ستيرلنج، جابرييل جيسوس.
كانت هذه تفاصيل خبر قد يتسع الفارق لـ+11 نقطة... مانشستر سيتي يتعثر أمام نيوكاسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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