ريال مدريد يحقق انتصارًا صعباً على ألافيس وينفرد بصدارة الليجا مؤقتاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي ريال مدريد انتصاراً صعباً على نظيره ألافيس بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وافتتح سيرجيو راموس الأهداف في الدقيقة 52، قبل أن يتعادل لوكاس بيريز لأصحاب الأرض في الدقيقة 63 عن طريق ركلة جزاء.

وسجل داني كارفاخال هدف الفوز للنادي الملكي في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، ليعود ريال مدريد بانتصار ثمين من أرض ألافيس.

وبذلك الفوز انفرد ريال مدريد بصدارة الليجا مؤقتاً برصيد 31 نقطة، قبل لقاء برشلونة وأتليتكو مدريد غداً الأحد.