تشكيل ليفربول.. هجوم رباعي بقيادة صلاح أمام برايتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيلعب به مباراة برايتون في اللقاء الذي يقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر.

ليفربول يتصدر ترتيب بريميرليج برصيد 37 نقطة حيث كان "الريدز " حقق انتصارًا في الأسبوع الماضي على حساب كريستال بالاس (2-1)، في المقابل يتواجد برايتون في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

وشهد تشكيل ليفربول ظهور الرباعي الهجومي بقيادة البرازيلي روبيرتو فيرمينو وبجواره الثنائي الأفريقي محمد صلاح وساديو ماني بجانب ظهور أوكسليد تشامبرلين.

تغييرات ليفربول من حيث التشكيل جاء بداية من الجانب الدفاعي من خلال مشاركة ترنت ألكساندر أرنولد بدلاً من جو جوميز والذي لعب مباراة نابولي الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

وفي وسط الملعب الدفاعي يلعب الثنائي جوردان هندرسون وفينالدوم بعد غياب البرازيلي فابينيو للإصابة.

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ومن المقرر أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - ترنت ألكساندر أرنولد.

خط الوسط الدفاعي: هندرسون - فينالدوم.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح - ساديو ماني - أليكس أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.