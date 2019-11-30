مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي فترة غياب علي معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر بالجهاز الطبي للأهلي حجم الإصابة التي تعرض لها التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، خلال مواجهة النجم الساحلي التونسي في افتتاح مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان معلول غادر مباراة النجم الساحلي التي انتهت بخسارة الأهلي (1-0) في تونس أمس الجمعة متأثرا بإصابة قوية في العضلة الضامة خلال الدقيقة الـ69، وشارك المالي أليو ديانج بدلا منه.

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وقال المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب عصر اليوم إصابة معلول بشد في العضلة الضامه من الدرجة الأولى".

وأضاف: "سيحتاج اللاعب أسبوعين من أجل التعافي من إصابته"، مما يعني تأكد غيابه عن المباراة المقبلة للأهلي في دوري الأبطال أمام الهلال السوداني.

يُذكر أن الأهلي سيواجه بني سويف يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ32 لكأس مصر، قبل أن يستضيف الهلال يوم الجمعة المقبل في ثاني جولات الفريق بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية لأبطال أفريقيا.