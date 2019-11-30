بني سويف يهدد عبر "الخليج 365" بالانسحاب من مواجهة الأهلي بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

هدد محمد الواضح المشرف العام على جهاز كرة القدم بنادي بني سويف، بعدم خوض ناديه مواجهة الأهلي في دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر، المقرر لها الثالث من ديسمبر المقبل

وأبدى الواضح في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" اعتراض ناديه على تجاهل الاتحاد المصري لكرة القدم مطالباته بشأن تفاصيل المواجهة، وحقوق البث الخاصة بها.

وقال المشرف على الكرة في نادي بني سويف: "عندما أجريت القرعة يوم الأحد الماضي، قدمت أندية القسم الثاني مذكرة رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم لمعرفة حقوق البث والرعاية بوضوح، إلا أن الاتحاد لم يرد بشكل واضح."

وأكمل الواضح: "يوم الأربعاء الماضي تم إرسال السي دي الخاص بالرعاة إلى تلك الأندية لعرضه في الملاعب، كما تم إبلاغنا بالرعاة لعرضهم على قمصان اللاعبين، واعترضنا على ذلك لتجاهل مطالبنا."

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وأضاف الواضح أن موفد ناديه توجه إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لحسم الأمر، إلا أنه فوجىء بأنه لم يجد من يتحدث معه أو يحصل منه على معلومات واضحة، وهو ما أثار غضب النادي الذي ينافس في مجموعة الصعيد بالدوري الممتاز ب.

وواصل المشرف العام على الكرة في بني سويف: "لن ننساق خلف أوامر اتحاد الكرة دون تفكير، كيف أطبع شعارات الرعاة على قمصان الفريق دون معرفة الحقوق بشكل واضح."

وشدد الواضح على أن الأولوية بالنسبة لناديه هي الصعود للدوري الممتاز، وأن مواجهة الأهلي في كأس مصر رغم قيمتها على الصعيد التسويقي ستضغط الفريق ليخوض 4 مباريات خلال 12 يومًا، وأضافك " إذا لم نستفيد من المواجهة ماديًا ومعنويًا لماذا سنتكبد تلك المعاناة؟"

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي بني سويف اجتماعًا طارئًا اليوم السبت، من أجل تحديد موقف النادي بشكل نهائي، على أن ينتظر ردًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم قبل اتخاذ قراره النهائي.

وأنهى المشرف على الكرة في بني سويف حديثه بالتأكيد على أن عدم الرد على مطالب النادي بشكل واضح سيعني قرار رسمي بالانسحاب من المواجهة.