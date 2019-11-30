صلاح يبحث عن افتتاحية معتادة أمام برايتون.. ورقم قياسي ينتظر ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يسعى ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي للحفاظ على بدايته المذهلة في الموسم الجاري (2019-2020)، حين يستضيف برايتون على ملعب "أنفيلد" مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من المسابقة.

وأضاع فريق المدرب الألماني يورجن كلوب نقطتين فقط في 13 مباراة خاضها ببطولة الدوري الموسم الجاري، ليتصدر ترتيب المسابقة وفي جعبته 37 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي.

رقم قياسي

لم يخسر ليفربول في آخر 30 مباراة خاضها في بريميرليج، وتحديدا منذ هزيمته أمام مانشستر سيتي حامل لقب المسابقة بنتيجة (2-1) على ملعب الاتحاد في الثالث من شهر يناير 2019.

في حال تفادي الريدز للهزيمة اليوم، فسيعادل رقمه القياسي السابق تحت قيادة المدرب كيني داجليش بعدم الخسارة في 31 مباراة متتالية بالدوري، والذي حققه بين شهري مايو من عام 1987 ومارس 1988.

ولم يتلق ليفربول مع كلوب أي هزيمة في الدوري خلال الفترة من يناير 2019 حتى الآن، محققًا 25 انتصارا و5 تعادلات.

انتصارات آنفيلد

حقق ليفربول الانتصار في آخر 13 مباراة على ملعبه "آنفيلد" في الدوري، وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية للريدز في عهد بريمرليج، الذي انطلق موسم (1992-93).

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الفوز الـ14 أمام برايتون سيسجل لليفربول الفوز رقم 14 على التوالي، وهي ثاني أفضل سلسلة منذ تحقيقه لـ21 انتصارًا متتاليًا على ملعبه في الدوري الإنجليزي بين شهري يناير وديسمبر من عام 1972.

لا هزيمة في آنفيلد

لم يخسر ليفربول في آخر 46 مباراة بالدوري في آنفيلد، محققًا الانتصار في 36 مباراة والتعادل في 10 مباريات.

آخر هزيمة للريدز في ملعب "آنفيلد" تعود إلى 23 من شهر إبريل لعام 2017، وهي التي تحققت قبل ثلاثة مواسم على يد كريستال بالاس بنتيجة (2-1) في الأسبوع الـ34 لبريميرليج (2016-17).

وتأخر ليفربول في النتيجة على ملعبه في إجمالي 154 دقيقة، وجاءت 51 منهم ضد توتنهام هوتسبر الشهر الماضي.

افتتاحية معتادة

يبحث الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفرول عن افتتاحية معتادة في مواجهة برايتون.

صلاح سجل الهدف الأول في آخر ثلاث مباريات بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، كما يدين الريدز بالفضل في الفوز في مباراتي الموسم الماضي للفرعون المصري الذي سجل هدفي الفوز (1-0) بالدورين الأول والثاني.

وأحرز صاحب الـ27 عاما ستة أهداف في بريميرليج هذا الموسم (2019-2020)، مع العلم أنه حصد جائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين.