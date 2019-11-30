إصابة مبكرة للزمالك أمام مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تلقى الزمالك إصابة مبكرة في مباراته أمام مضيفه مازيمبي الكونجولي في المباراة المقامة حاليا في لومباتشي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا (2019-2020).
وتعرض محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك للإصابة في الدقيقة الـ20، حيث سقط على الأرض ولم يستطع استكمال المباراة، وتدخل الجهاز الطبي للأبيض لعلاجه بالإسعافات الأولية.
وأجرى الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، تغييرات اضطراريًا بإقحام محمد عبدالغني بدلا من الونش، ليجاور محمود علاء في خط الدفاع أمام مازيمبي.
ويحتاج الزمالك لاقتناص النقاط الثلاث في مباراته الافتتاحية بدور المجموعات من المسابقة.
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