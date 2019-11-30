لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 2 مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

سقط فريق الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة أمام نظيره مازيمبي، الذي استضافه عصر اليوم السبت، في مستهل مشوارهما بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك بدأ اللقاء بسيطرة على الكرة قبل أن يستحوذ مازيمبي في نهاية الشوط الأول على مجريات الشوط الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني سجل مازيمبي ثلاثية عن طريق جاكسون موليكا في الدقيقتين 60 و 84 وتريسور مبوتو في الدقيقة 66.

وبهذا الفوز حصد مازيمبي أول 3 نقاط بالمجموعة في انتظار نتيجة مباراة بريميرو دي أغوستو وزيسكو يونايتد في وقت لاحق من اليوم.

وإليكم ملخص المباراة:

انطلاق المباراة وسط سيطرة متبادلة من قبل الفريقين؛ حيث شهدت الدقيقة 4 أول خطورة من نادي الزمالك بعرضية أرسلها محمد أو ناجم من يمين الملعب لداخل منطقة الجزاء ولكنها كانت قوية وعلت رأس مصطفى محمد الذي كان وحيدًا داخل منطقة جزاء مازيمبي.

مرور 10 دقائق من عمر الشوط الأول من المباراة ولازال التعادل مستمرًا وسط سيطرة نسبية من قبل لاعبي الزمالك على الكرة.

توقف المباراة في الدقيقة 14 لسقوط الونش مصابًا قبل أن يُستأنف في الدقيقة 15.

توقف المباراة مرة أخرى في الدقيقة 19 لعلاج محمود الونش الذي خرج على "نقالة" وكذلك لعلاج عواد الذي سقط على الأرض مصابًا.

يبدو أن إصابة الونش قوية؛ حيث استبدله ميتشو بالدفع بمحمد عبد الغني في الدقيقة 21، بينما عاد عواد للمباراة بعد إسعافه.

الدقيقة 28 شهدت خطورة جديدة من قبل لاعبي الزمالك وبالتحديد من محمد أوناجم الذي أرسل عرضية من يمين الملعب حاول حارس مازيمبي إمساك الكرة ولكن سقطت منه ليصوبها فرجاني ساسي نحو مرماه ولكن أخرجها الدفاع.

الدقيقة 33: أخطر كرات نادي مازيمبي على مرمى الزمالك حيث كاد مونيكا يباغت عواد بهدف.

الدقيقة 37 سقوط أحمد السيد "زيزو" في كرة مشتركة وتوقف اللعب لعلاجه

الدقيقة 40: فرصة خطيرة أخرى من موبوتو لاعب مازيمبي الذي سدد الكرة في مرمى الزمالك ولكن تصدى لها محمد عواد.

الدقيقة 42: حصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة حولها عبد الله جمعة من حدود منطقة الجزاء لعرضية داخل منطقة الجزاء؛ حيث علت رأس فرجاني ساسي وحاول مصطفى محمد السيطرة عليها ولكنها خرجت لركلة حرة مباشرة.

الدقيقة 44: موليكا يعود مرة أخرى ويسدد كرة ضعيفة تصل ليد محمد عواد.

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مرور 45 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال التعادل السلبي مستمرًا في انتظار إعلان الحكم الوقت بدل من الضائع.

الحكم يعلن دقيقتين كوقت بدل من الضائع.

انتهاء الشوط الأول من اللقاء وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني بخطورة من مازيمبي حيث سدد أوشيندي برأسه كرة خطرة ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 49 مرر بنشرقي تمريرة رائعة لأوناجم داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها بغرابة أعلى العارضة.

الدقيقة 53: توقف اللعب لسقوط محمد عواد ودخول الجهاز الطبي لعلاجه.

الدقيقة 56: ميتشو يُجي تغييرًا ثانيًا بإشراك محمد حسن بدلاً من حازم إمام.

الدقيقة 60 موليكا يتقدم لمازيميبي برأسيه في مرمى عواد.

الدقيقة 66:موبوتو يُسجل الهدف الثاني لمازيمبي بتصويبة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

احتجاجات من لاعبي الزمالك بعد هدف مازيمبي الثاني بحجة أحقيتهم في ركلة حرة وتسببت الاحتجاجات في إشهار الحكم بطاقة صفراء لحمدي النقاز.

الدقيقة 70: حصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة على حدودمنطقة الجزاء سددها فرجاني ساسي أعلى عارضة مازيمبي.

الدقيقة 72: عرضية حمدي النقاز اصطدمت بالصدفة ببنشرقي؛ حيث كادت تباغت حارس مازيمبي الذي أخرجها أطراف أصابعه لركنية نُفذت وأخرجها الدفاع.

الدقيقة 76: ميشتو يدفع بشيكابالا بدلًا من محمد أو ناجم في تغيير هو الثالث له.

الدقيقة 84: مازيمبي سجل الهدف الثالث من عرضية أيضًا حولها موليكا برأسه في المرمى.

الدقيقة 90 ولازال مازيمبي متقدمًا بثلاثية نظيفة.

انتهاء المباراة بهزيمة الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة.