شاهد .. مازيمبي يسجل هدف ثاني في الزمالك

سجل فريق مازيمبي الهدف الثاني في شباك الزمالك خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد مازيمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اقريقيا. ببطولة دوري ابطال اقريقيا. أحرز الهدف اللاعب مابوتو في الدقيقة 66 لتصبح النتيجة تقدم مازيمبي بهدفين دون رد بعدما تقدم مازيمبي بالهدف الأول في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب جاكسون موليكا . رد بعدما تقدم مازيمبي بالهدف الأول في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب جاكسون موليكا . . شاهد هدف مازيمبي الثاني في الزمالك

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