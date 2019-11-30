شاهد.. مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة ليفربول وبرايتون، التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويأمل ليفربول في الحفاظ على سلسلة الإنتصارات في البريميرليج، وتجنب أي تعثرات قد تؤدي إلى تقليص فارق النقاط بينه وبين مطارديه على الصدارة.

ويحتل الريدز صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن مانشستر سيتي في المركز الثالث.

ويحاول لاعبي ليفربول صب تركيزهم على اللقاء تجنبًا لفقدان نقاط في مباريات سهلة، كما حدث في الموسم الماضي وأدى إلى فقدان لقب الدوري الممتاز بالنهاية لصالح مانشستر سيتي

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بفارق نقطة واحدة.

ويخوض الفريق اللقاء باحثًا عن مصالحة جماهيره بعد التعادل يوم الاربعاء الماضي أمام نابولي، في دوري أبطال أوروبا، وتأزم موقف الليفر في دور المجموعات.

وعلى الجانب الأخر يحتل برايتون المركز الـ 12 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، وبعد هزيمة الفريق في أخر جولتين أمام ليستر ومانشستر يونايتد، فإن خسارته أمام ليفربول قد تؤدي إلى الرجوع للخلف عدة مراكز، وهو ما يسعى برايتون لتجنبه.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون