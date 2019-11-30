شاهد .. هدف مازيمبي الأول في شباك الزمالك

سجل فريق مازيمبي الهدف الأول في شيام الزمالك خلال المباراة التي تجمع الفريقيت على ستاد مازيمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اقريقيا. ستاد مازيمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اقريقيا. أحرز الهدف اللاعب جاكسون موليكا في الدقيقة 60 من عمر اللقاء . شاهد هدف مازيمبي في شباك الزمالك

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