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يلا شوت LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر SALAH مباراة ليفربول ضد برايتون

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يقدمون خدمة مشاهدة مباراة وبرايتون بث مباشر ، يوم السبت بين فريقي ليفربول وبرايتون في الممتاز ، في ملعب الأنفيلد.

 

وتأتي هذه المباراة في الجولة الرابعة عشر من

البطولة.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام برايتون:
حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد ، لوفرين ، فان دايك ، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون ، لالانا

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، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو ، ماني.


التشكيل المتوقع لـ برايتون أمام ليفربول:
حراسة المرمى: رايان.

خط الدفاع: مونتويا ، دافي ، لويس دينك ، دان بورن.

خط الوسط: ألزيت ، بروبر ، ستيفنس.

خط الهجوم: تروسار ، موباي ، كونولي.

 

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