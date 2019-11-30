يلا شوت LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر SALAH مباراة ليفربول ضد برايتون

يقدمون خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر ، يوم السبت بين فريقي ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز ، في ملعب الأنفيلد.

وتأتي هذه المباراة في الجولة الرابعة عشر من

البطولة.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام برايتون:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد ، لوفرين ، فان دايك ، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون ، لالانا

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، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو ، ماني.



التشكيل المتوقع لـ برايتون أمام ليفربول:

حراسة المرمى: رايان.

خط الدفاع: مونتويا ، دافي ، لويس دينك ، دان بورن.

خط الوسط: ألزيت ، بروبر ، ستيفنس.

خط الهجوم: تروسار ، موباي ، كونولي.