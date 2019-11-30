يلا شوت LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر SALAH مباراة ليفربول ضد برايتون

يقدمون خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر ، يوم السبت بين فريقي ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز ، في ملعب الأنفيلد.
وتأتي هذه المباراة في الجولة الرابعة عشر منالبطولة.
التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام برايتون:
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: أرنولد ، لوفرين ، فان دايك ، روبرتسون.
خط الوسط: هندرسون ، لالانا
خط الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو ، ماني.
التشكيل المتوقع لـ برايتون أمام ليفربول:
حراسة المرمى: رايان.
خط الدفاع: مونتويا ، دافي ، لويس دينك ، دان بورن.
خط الوسط: ألزيت ، بروبر ، ستيفنس.
خط الهجوم: تروسار ، موباي ، كونولي.
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