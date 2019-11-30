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محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام برايتون في الدوري الانجليزي

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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة برايتون، التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من .

ويأمل ليفربول في الحفاظ على سلسلة الإنتصارات في البريميرليج، وتجنب أي تعثرات قد تؤدي إلى تقليص فارق

النقاط بينه وبين مطارديه على الصدارة.

ويحتل الريدز صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن مانشستر سيتي في المركز الثالث.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى : أليسون بيكر

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خط الدفاع : فيرجيل فان دايك ، ديان لوفرين ، اليكسندر أرنولد، أندرو روبرتسون

خط الوسط : جورجينو فينالدوم ، جوردان هيندرسون، أليكس أوكسليد تشامبرلين

الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح

ويعد محمد صلاح هو كلمة السر في انتصارات ليفربول الأخيرة على برايتون.

 ففي الموسم الماضي حقق ليفربول الفوز على برايتون بهدف دون رد في لقاءي الدور الأول والثاني، وكان محمد صلاح هو صاحب الهدف في كل مباراة.

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