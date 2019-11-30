كارفاخال يمنح ريال مدريد صدارة الليجا مؤقتًا بالفوز على ألافيس

حقق ريال مدريد فوزاً صعبًا على نظيره ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مينديزوروزا، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

بدأ اللقاء بمحاولات من جانب ريال مدريد، والتي بدأت خطورتها مبكراً في الدقيقة العاشرة، بعد كرة داخل منطقة الجزاء لعبها جاريث بيل بكرة رأسية ولكنها تصطدم بالقائم الأيسر.

واستمرت سيطرة ريال مدريد، ومحاولته تدوير الكرة للوصول إلى مرمى ألافيس، ولكن لم يتمكن من خلق فرص أخرى.

وفي الدقيقة 30 سدد الإسباني إيسكو كرة قوية ولكن حارس مرمى ألافيس يتمكن من التصدي

لها على مرتين.

وفاجأ كاسيميرو الجميع بتسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37، ولكن حارس مرمى ألافيس تألق في إبعادها ليحافظ على نظافة شباكه.

وواصل الفريق الملكي سيطرته على مجريات اللعب،فيما حاول ألافيس تجنب تلقي هدف في نهاية الشوط الاول، من الممكن أن يربك حساباته.

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وتمكن ألافيس من التماسك حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني بدأت الأمطار في الهطول بغزارة مما تسبب في صعوبة بنقل

الكرة.

وفي الدقيقة 52 تمكن سيريجو راموس من إستغلال ركلة حرة غير مباشرة لعبها توني كروس أمامية، لتجد رأسية المدافع المخضرم لتسددها في المرمى، ليعلن عن أول الأهداف.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لديبورتيفو ألافيس، سددا بنجاح لوكاس بيريز ليعلن عن هدف التعادل للفريق في الدقيقة 65.

وعلى الرغم من كثافة الأمطار، إلا أن رغبة لاعبي ريال مدريد في الفوز كانت قوية، ليتمكن الفريق الملكي من إحراز هدف التقدم مرة أخرى في الدقيقة 69، بعد كرة عرضية من مودريتش لعبها إيسكو لترتد من حارس ألافيس، ليتابعها كارفاخال محرزاً ثاني الأهداف.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد، إلى 31 نقطة ليتصدر جدول الدروي الإسباني بشكل مؤقت، بإنتظار ما ستسفر عنه مواجهة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد غداً الأحد.