رسميًا.. الأهلي يفقد معلول أسبوعين

حدد النادي الأهلي فترة غياب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر بعد إصابته في لقاء النجم الساحلي التونسي أمس السبت في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. السبت في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وأثبتت الأشعة إصابة معلول بشد في العضلة الضامة من الدرجة الأولى يغيب على إثره أسبوعين عن المباريات. وتأكد غياب معلول عن مباراتي بني سويف في الكأس والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

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