حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بثا مباشرا لمباراة الكويت وعمان، والتي تنطلق في الرابعة والنصف عصر اليوم، على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

يدخل المنتخب الكويتي المباراة باحثًا عن الفوز للتأهل إلى الدور التالي للبطولة، ومنتشيًا بالفوز الذي حققه على نظيره السعودي يوم الأربعاء الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واحتل منتخب الكويت صدارة المجموعة بـ 3 نقاط، والإنتصار على عمان يمنحه بطاقة التأهل إلى الدور التالي، والبحث عن تحقيق

لقب البطولة التي يملك المنتخب الكويتي الرقم القياسي بالتتويج بها، حيث حققها في 10 نسخ سابقة كانت آخرها في 2010.

أما المنتخب العماني بعد تعادله في الجولة الماضية أمام نظيره البحريني بدون أهداف، فإنه سيبحث عن تحقيق الفوز من أجل الدخول ضمن دائرة المنافسة على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي خليجي 24.

شاهد مباراة الكويت وعمان في كأس الخليج العربي