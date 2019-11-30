شوط أول سلبي بين الزمالك ومازيمبي الكونغولي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من لقاء الزمالك ومازيمبي الكونغولي بمدينة لومومباتشي في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

جاء الشوط سيطرة وامتلاك كرة لمازيمبي قابله توازن دفاعي وهجومي من الزمالك وتصدى الحارس محمد عواد أكثر من كرة بسبب ثغرة دفاعية في الناحية اليمنى للأبيض.

الشوط الأول

بدأ اللقاء حذرا من جانب الفريقين وظهر التماسك الأبيض دفاعا وهجوما واللعب بتوازن والاعتماد على المرتدات وقاد محمد بونجم هجمة عنترية ولعب عرضية ولم تجد المتابع ثم اختراق من أشرف بن شرقي من العمق وتكسرت سريعا لغياب النقص العددي.

اعتمد الفريق الكونغولي على الثلاثي الخطير ايزاك تشانجو وشيكو أوشيندي وموليكا

واربك دفاعات الزمالك لكن الكثافة في منطقة المناورات وامام منطقة الجزاء وداخلها صعب من مهمة المنافس ويشتت حمدي النقاز من حلق المرمى في كرة ساقطة داخل المنطقة بالقرب من القائم الأيمن.

خرج الونش للإصابة ولعب مكانه محمد عبد الغني ويقود موبوتو هجمة وعرضية داخل المنطقة يبعدها الدفاع الابيض تليها محاولة من موليكا بعد تخطيه حمدى النقاز واقتحام منطقة الجزاء ثم عرضية في حلق المرمى ويبعد الدفاع في اللحظات الأخيرة.

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جاءت تحركات اشرف بن شرقي ومحمد بونجم يمينا ويسارا لتشكل صعوبة ويحصل الأول على ضربة ركنية بعد

ابعاد الدفاع لإنطلاقة عنترية على خلفية عدة تمريرات قادها فرجاني ساسي.

يرد كوفي بمراوغة وتهويشه على حدود منطقة الجزاء ويسدد بيسراه ويقوم الدفاع بحائط صد جيد قبل وصول الكرة بين الثلاث خشبات.

موليكا يهدر

في الدقيقة 33 يهدر موليكا فرصة من انفراد كامل من تمريرة من تشيانجو في العمق بالقرب من حمدي النقاز" التائه" يخرج عواد ويصعب مهمة المهاجم الذى سدد الكرة بعيدا عن الثلاث خشبات.

في الدقائق الأخيرة تركت جبهة حمدي النقاز خطورة على مرمى الزماتلك ويسدد تشيانجو باريحية داخل منطقة الجزاء ويمسك بصعوبة الحارس محمد عواد بصعوبة تليها بدقيقة وبنفس السيناريو والمكان يسدد موبوتو ويمسك في نفس المكان بالقرب من القائم عواد.

يرد الزمالك ويحصل على ركلة حرة خارج المنطقة ولم يستفد من الزمالك بعد ان مرت في حلق المرمى من مصطفى محمد واوناجم وبن شرقي بشكل غريب..!