استمر ريال مدريد في الضغط على غريمه برشلونة حيث انتزع منه الصدارة مؤقتاً ووضعه أمام حتمية الفوز في قمة أتلتيكو إثر فوزه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-1 السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.



على ملعب "مينديثوروثا"، بادر "الميرنغي" بافتتاح باب التسجيل برأسية قائده سيرخيو راموس (52) غير أنّ لوكاس بيريث عدّل النتيجة من ركلة جزاء (65) ليعود ريال للتقدم وحسم أمر الانتصار بهدف داني كارفاخال (69).



بهذا الفوز الثمين قفز ريال مدريد إلى زعامة الليغا برصيد 31 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة الذي يلعب الأحد في ضيافة أتلتيكو مدريد ضمن قمة مباريات المرحلة. أمّا ديبورتيفو ألافيس فقد تجمّد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يتزعم الليغا ويضع برشلونة تحت الضغط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.