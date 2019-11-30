رياضة | ترتيب الدوري الإسباني عقب فوز ريال مدريد.. الملكي ينتزع صدارة الليجا مؤقتًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني عقب فوز ريال مدريد.. الملكي ينتزع صدارة الليجا مؤقتًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أولى مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني بفوز ريال مدريد على ديبورتيفو الافيس بهدفين مقابل هدف. ومن المنتظر أن تقام 3 مباريات أخرى في اليوم الأول من الجولة الخامسة عشر، حيث سيواجه ريال سوسيداد نظيره إيبار ويستضيف ريال مايوركا نظيره ريال بيتيس ويحل فياريال ضيفاً على فالنسيا.

وتختتم مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني غدًا بخمس مواجهات أبرزها أتلتيكو مدريد وبرشلونة والتي ستحسم صدارة الدوري في الأسابيع المقبلة.

ويرصد الخليج 365 الرياضي ترتيب الدور الإسباني عقب فوز ريال مدريد على ديبورتيفو الافيس في الجولة الخامسة عشر من منافسات الليجا في التقرير الآتي:-

1- ريال مدريد 31 نقطة من 13 مباراة.

2- برشلونة 28 نقطة من 13 مباراة.

3- أشبيلية 27 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد 25 نقطة.

5- أتلتيك بلباو 23 نقطة.

6- ريال سوسيداد 23 نقطة.

7- خيتافي 21 نقطة.

8- غرناطة 21 نقطة.

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9- ليفانتي 20 نقطة.

10- فالنسيا 20 نقطة.

11- أوساسونا 19 نقطة.

12- فياريال 18 نقطة.

13- ديبورتيفو الافيس 18 نقطة.

14- بلد الوليد 17 نقطة.

15- ريال بيتيس 15 نقطة.

16- إيبار 15 نقطة.

17- ريال مايوركا 14 نقطة.

18- سيلتا فيجو 12 نقاط.

19 - إسبانيول 9 نقاط.

20 - ليجانيس 6 نقاط.