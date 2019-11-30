رياضة | تشكيل ليفربول الرسمي أمام برايتون.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر liverpool salah

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أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق برايتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - لوفرين - روبرتسون.

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خط الوسط : فينالدوم - هيندرسون - تشامبرلين.

خط الهجوم : ماني - محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويأتي فريق تشيلسي تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

وعاد اللاعب المصري محمد صلاح للمشاركة مع فريقه ليفربول ضد نابولي الإيطالي بعد غيابه في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بعد الإصابة التي تعرض لها ضد مانشستر سيتي في الجولة الحادية عشر من البريميرليج، وكان قد غاب صلاح عن مباراتي المنتخب المصري في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون 2021 بسبب تلك الاصابة.