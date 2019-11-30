رياضة | ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتاً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بشق الأنفس، تلافى رجال المدرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني حدوث مفاجأة جديدة في بطولة الدوري الإسباني، بالفوز بصعوبة على ديبورتيفو ألافيس بمعقله ملعب ميندوزروزا، في إطار الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف.

جاءت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الثاني، حيث تقدم سيرخيو راموس في الدقيقة 52، ثم تعادل لوكاس بيريز لألافيس في الدقيقة 64، قبل أن يسجل داني كارفخال هدف الفوز للنادي الملكي في الدقيقة 69.

شوط أول سلبي

إنتهى الشوط الأول بدون أهداف، وسط سيطرة طفيفة لريال مدريد، مع آداء حذر بعض الشئ من أصحاب الأرض.

وفشل ريال مدريد في ترجمة الفرص القليلة التي أتيحت له خلال الشوط، بينما واصل ألافيس نسقه الدفاعي بعض الشئ، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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شوط الأهداف

في الشوط الثاني فرض ريال مدريد سيطرته على مجريات الأمور، إلى أن تقدم راموس في الدقيقة 52 من تمريرة الألماني كروس.

تحرر لاعبو ألافيس من حذرهم النسبي، وبدأوا مبادلة ريال مدريد للهجمات، إلى أن إحتسب حكم اللقاء جويرمو كواردا ركلة جزاء في الدقيقة 64، ترجمها لوكاس بيريز بنجاح.

لم يهنأ لاعبو ألافيس بالهدف كثيراً، حيث أضاف كارفخال الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 69.

عبثاً حاول الضيوف تدراك النتيجة، لكن خبرة لاعبي ريال مدريد حافظت على تقدم الفريق لتنتهي المباراة بفوز صعب لريال مدريد على الأفيس.

بهذه النتيجة يتصدر ريال مدريد ترتيب الليجا مؤقتاً برصيد 31 نقطة، في إنتظار قمة ملعب واندا ميتروبوليتانو غداً بين أتليتيكو مدريد وبرشلونة.