رياضة | عاجل.. الأهلي يتلقى صدمة كبرى بشأن صفقة كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتلقى صدمة كبرى بشأن صفقة كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية برتغالية، إلى أن نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، بصدد تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي "فيفا" ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق والمنتخب الوطني، بسبب غيابه عن الفريق.

وأكدت صحيفة أوجوجو البرتغالية في تقرير لها، أن اللاعب لم يعود لتدريبات الفريق منذ انتهاء مشواره مع المنتخب الوطني بالتصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021.

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي نادي أليس اتخذوا بالفعل قرارًا ضد اللاعب وسيتم تقديم شكوى للفيفا، من أجل الحفاظ على حقوقه.

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واختتمت الصحيفة، إلى أن كهربا قام بالتوقيع على عقود إنتقاله للنادي الأهلي، وهذا ما تسبب في عدم حضوره لتدريبات فريقه حتى الآن.

وكان النادي الأهلي، حصل على توقيع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم على أن يحصل النادي البرتغالي على مبلغ 450 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي.

وقرر كهربا، فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء مطلع الموسم الجاري، بدعوى عدم قانونية عقده الجديد، بعد تأخر الزمالك في توثيقه بالاتحاد المصري أكثر من ثلاث أشهر وهي المدة القانونية لتفعيل تمديد وتجديد العقود من تاريخها.

وتقدم الزمالك، بشكوى رسمية ضد اللاعب في الاتحاد الدولي "فيفا"، والذي قرر بدوره استخراج بطاقه دولية مؤقتة للاعب للمشاركة بها لحين انتهاء النزاع بينه وبين ناديه السابق.