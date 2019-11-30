رياضة | عاجل.. الكشف عن مدة غياب علي معلول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن مدة غياب علي معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على العضلة الضامة اليوم السبت عقب عودة بعثة الفريق من تونس لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها.

وكان معلول قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي أمس أمام النجم الساحلي والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف، حيث خرج في الشوط الثاني وحل زميله أليو ديانج بديلا له.

وأثبت الأشعة التي أجراها معلول إصابته بشد في العضلة الضامة من الدرجة الأولى، ليغيب عن الفريق الأحمر لمدة 10 أيام.

وتأكد غياب معلول عن مباراة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق بني سويف في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، فيما ستحدد الأيام المقبلة موقف اللاعب من اللحاق بمواجهة الهلال السوداني والمقرر لها يوم 10 من شهر ديسمبر المقبل في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر أمس أمام النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.