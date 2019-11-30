رياضة | عاجل.. أزمة جديدة في بث مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزمة جديدة في بث مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعطل نقل قناة بي إن سبورتس الرياضية في بث مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وفوجئت القناة بتعطل خدمة بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي بتعثر الحصول على إشارة بث اللقاء المقرر له الجولة الأولى في المجموعة الأولى على الأراضي الكونغولية. تشكيل الزمالك ضد مازيمبي حراسة المرمى: محمد عواد Advertisements خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز خط الوسط: فرجاني ساسي - حازم إمام - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي في خط الهجوم: مصطفى محمد ويجلس على دكة البدلاء: محمد أبو جبل - مصطفي فتحي - شيكابالا - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - عمر السعيد - محمد حسن

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